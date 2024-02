Ucraina: oltre 30 aziende parteciperanno a conferenza sulla ricostruzione in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 30 aziende dell'Ucraina parteciperanno alla conferenza sulla ricostruzione economica in programma questo mese a Tokyo, in Giappone. La Conferenza Giappone-Ucraina per la promozione della ricostruzione economica, nata su iniziativa del primo ministro giapponese Fumio Kishida e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è in programma il 19 febbraio. La delegazione delle aziende ucraine parteciperà anche ad un forum di scambio commerciale bilaterale ospitato il giorno successivo dalle camere di commercio ucraina e giapponese. Possibili aree di collaborazione includono energia, infrastrutture e agricoltura, con l'obiettivo di aumentare gli investimenti in Ucraina. Dtek, la più grande azienda energetica privata dell'Ucraina, stava discutendo con aziende giapponesi una serie di forniture per "modernizzazione della rete, progetti rinnovabili, accumulo di energiae o qualsiasi altra cosa possa essere prodotta in Giappone", ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" l'amministratore delegato Maxim Timchenko. (segue) (Git)