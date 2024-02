Azerbaigian: al via silenzio elettorale, domani le elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia delle elezioni presidenziali anticipate è iniziata in Azerbaigian la giornata di silenzio elettorale. In attesa dell'apertura dei seggi, nel Paese caucasico è vietata qualsiasi divulgazione di messaggi elettorali. La campagna elettorale è iniziata dopo la fase di registrazione dei candidati presidenziali avvenuta lo scorso 15 gennaio, ed è proseguita fino alle 8 (le 5 in Italia) di oggi, martedì 6 febbraio. Le votazioni nella maggior parte dei seggi elettorali del Paese si svolgeranno domani dalle 8 alle 19 (le 16 in Italia). "Il numero degli elettori in Azerbaigian supera i 6 milioni. I cittadini saranno chiamati a votare nei 6.537 seggi elettorali. In totale sono registrati più di 90 mila osservatori internazionali, ovvero 13-14 osservatori per ogni seggio elettorale", ha riferito l'ufficio stampa della Commissione elettorale centrale dell'Azerbaigian. A seguito del ripristino della sovranità dell'Azerbaigian nei territori Karabakh, le elezioni presidenziali del 2024 si terranno per la prima volta in tutto il territorio internazionalmente riconosciuto come parte del Paese caucasico. (segue) (Rum)