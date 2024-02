Azerbaigian: al via silenzio elettorale, domani le elezioni presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 20 mila persone parteciperanno al voto nei seggi elettorali nei territori che sino allo scorso anno non erano controllati dalle autorità di Baku. Per il voto dei cittadini all'estero sono stati creati 49 seggi elettorali in 37 Paesi. La Commissione elettorale ha registrato sette candidati alle presidenziali anticipate che si terranno domani: il capo dello Stato attualmente in carica Ilham Aliyev del Partito Nuovo Azerbaigian, la forza politica al potere; i candidati indipendenti Zahid Oruj e Fuad Aliyev; Razi Nurullayev del partito del Fronte nazionale; Fazil Mustafa del Partito della grande creazione; Elshad Musayev del Partito del grande Azerbaigian; e Gudrat Hasanguliyev, del Partito Fronte popolare dell'Azerbaigian unito. Il presidente dell'Azerbaigian viene eletto per un mandato di sette anni. L’ultima volta che si sono svolte elezioni presidenziali nel Paese è stata nella primavera del 2018, mentre le prossime - prima della convocazione del voto anticipato - erano previste per il 2025. (Rum)