Kazakhstan: partito di governo propone Olzhas Bektenov per l'incarico di premier

- Amanat, il partito di governo in Kazakhstan, ha proposto il nome di Olzhas Bektenov per l'incarico di primo ministro. Lo riferisce l'ufficio stampa della presidenza del Kazakhstan. Secondo quanto riportato in precedenza dall'ufficio stampa del Mazhilis (camera bassa del Parlamento), alle 15 ora di Astana (le 10 in Italia), "il presidente Kassym-Jomart Tokayev parteciperà alla riunione plenaria del Parlamento" e "in conformità con la legislazione della Repubblica del Kazakhstan, la candidatura del nuovo primo ministro sarà presentata ai deputati per ricevere il loro consenso”, si legge nel comunicato. Bektenov svolge l'incarico di capo dell’amministrazione del presidente del Kazakhstan dal mese di aprile del 2023; prima ancora era stato direttore dell’Agenzia anticorruzione. Ieri il governo del Kazakhstan, guidato da Alikhan Smailov, ha rassegnato le dimissioni. Roman Sklyar, che in precedenza era stato primo vicepremier del governo, è stato nominato primo ministro ad interim. Smailov era stato nominato primo ministro nel gennaio del 2022 ed era stato riconfermato nel marzo del 2023. (Res)