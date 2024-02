Regno Unito: premier indiano Modi augura pronta guarigione a re Carlo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Re è grato alla sua équipe medica per il loro rapido intervento, reso possibile grazie al suo recente intervento ospedaliero. Rimane totalmente positivo riguardo al suo trattamento e non vede l'ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile. Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro che in tutto il mondo sono affetti da cancro", ha reso noto Buckingham Palace. Secondo l'emittente "Sky News", il principe Harry ha parlato con il padre in merito alla diagnosi ricevuta e si recherà in visita nel Regno Unito nei prossimi giorni. A rivelarlo una fonte vicina allo stesso Harry, attualmente residente negli Stati Uniti, dopo aver rinunciato al proprio ruolo nella famiglia reale. (Inn)