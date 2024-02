Myanmar: viceministro Esteri thailandese Sihasak, intensificheremo sforzi per risolvere la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia intensificherà gli sforzi tesi a risolvere la crisi in atto in Myanmar e per rafforzare il confronto con tutte le parti coinvolte. Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" il viceministro degli Esteri thailandese, Sihasak Phuangketkeow, confermando anche che Bangkok sta accelerando i piani per l'invio di aiuti umanitari alle persone sfollate dai combattimenti tra esercito e milizie ribelli nel Paese vicino. Il piano prevede il monitoraggio da parte del Centro di coordinamento Asean per l'assistenza umanitaria alla gestione dei disastri, un ruolo che secondo il funzionario evidenzia il sostegno dell'Associazione all'iniziativa, che Bangkok ha organizzato anche assieme al Laos, presidente di turno dell'Asean. L'Onu e altre organizzazioni stimano che gli sfollati interni in Myanmar siano attualmente circa 2,6 milioni. L'iniziativa umanitaria transfrontaliera studiata dalla Thailandia, che potrebbe concretizzarsi dalla fine di febbraio, inizialmente raggiungerebbe solo 20mila persone, ma secondo il viceministro rappresenterebbe "un importante primo passo". (segue) (Fim)