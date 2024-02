Myanmar: viceministro Esteri thailandese Sihasak, intensificheremo sforzi per risolvere la crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare al potere in Myanmar dal febbraio del 2021 ha deciso il 31 gennaio di estendere per altri sei mesi lo stato d'emergenza in vigore nel Paese, consentendo così al suo capo, il generale Min Aung Hlaing, di esercitare pienamente i poteri legislativi, esecutivi e giudiziari e di prorogare il governo del Consiglio per l'amministrazione dello Stato (Sac) fino al prossimo 31 luglio. Lo riferiscono i media locali. Si tratta della quinta proroga consecutiva dello stato d'emergenza, proclamato la prima volta dopo l'estromissione, tre anni fa, del governo eletto della consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, successivamente arrestata e processata per diversi capi d'accusa. La proroga dello stato d'emergenza giunge in una fase di forte difficoltà per il regime dopo le sconfitte militari subite da diversi gruppi armati etnici nel nord del Paese. (segue) (Fim)