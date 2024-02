Ue: Gentiloni, Recovery fund non prorogabile, ma può essere modello per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery fund può essere un modello per prossimi piani di finanziamento europeo, ma quello attuale non potrà essere rinnovato. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in audizione alla commissione per i bilanci (Budg) e la commissione per i problemi economici e monetari (Econ) dell'Eurocamera di Strasburgo. "La mia opinione personale è che non spenderei molto capitale politico per il rinvio o la proroga del Recovery plan, perché è stato concepito come un piano unico e penso che in questo caso i patti vanno rispettati", ha detto. "Penso che lo stesso metodo, che si è dimostrato importante, possa essere usato per il finanziamento comune di obiettivi comuni e di beni comuni europei. Senza questo sarà molto difficile nei prossimi anni affrontare la montagna di investimenti che abbiamo di fronte", ha concluso. (Beb)