Iraq: Usa, Baghdad non è stata avvertita in anticipo degli attacchi

- Le autorità irachene non sono state avvisate preventivamente in merito agli attacchi aerei sferrati nei giorni scorsi dagli Stati Uniti contro diverse strutture utilizzate dalle milizie filo-iraniane attive nel Paese, in risposta alla morte di tre militari in Giordania. Lo ha detto il vice portavoce del dipartimento di Stato Usa, Vedant Patel, durante un briefing con la stampa. “Abbiamo informato le nostre controparti irachene dell’operazione non appena è stata conclusa”, ha detto. (Was)