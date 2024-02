Argentina: delegazione discute progetti minerari con funzionari Commissione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha ricevuto oggi a Bruxelles una delegazione argentina per consolidare lo sviluppo di progetti comuni e investimenti sostenibili lungo le catene del valore dell'energia e dell'estrazione mineraria, in un piano di cooperazione avviato lo scorso anno. Lo riferisce "Telam". La delegazione argentina era composta dalla segretaria delle Miniere, Flavia Royon, dal governatore di Catamarca, Raúl Jalil, da quello di Jujuy, Carlo Sadir, dal governatore di Salta, Gustavo Saenz, e da quello di San Juan, Marcelo Orrego, nonché dal segretario generale del Consiglio federale degli investimenti (Cfi), Ignacio Lamothe. Nel corso della giornata si sono svolti incontri con le autorità europee tra cui Brian Glynn, direttore esecutivo per le Americhe del Servizio europeo per l'azione esterna, e alla commissione Europea, con Maive Rute, direttrice generale del Mercato interno, industria, imprenditoria e Pmi e Félix Fernández-Shaw, direttore per l'America Latina e i Caraibi. "Tutti hanno assicurato il loro interesse ad approfondire il legame con l'Argentina e le sue province, nel quadro delle associazioni strategiche globali promosse dall'Unione europea nelle catene di approvvigionamento di materie prime essenziali e di energia", hanno assicurato fonti della delegazione argentina. (Abu)