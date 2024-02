Usa: minacce a Nikki Haley, candidata alla Casa Bianca chiede scorta ai servizi segreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ambasciatrice statunitense Nikki Haley, candidata repubblicana alle elezioni presidenziali di novembre, ha richiesto l’assegnazione di una scorta da parte dei servizi segreti, denunciando il crescente numero di minacce ricevute nelle ultime settimane, durante la sua campagna elettorale. L’ex governatrice della Carolina del Sud, unica candidata repubblicana ad opporsi ancora alla corsa di Donald Trump per la Casa Bianca, ha confermato la richiesta durante una intervista con il “Wall Street Journal”, pubblicata oggi. “Abbiamo avuto diversi problemi, ma non riusciranno ad impedirmi di fare ciò che devo”, ha detto l’ex rappresentante permanente degli Usa alle Nazioni Unite, aggiungendo che il suo staff ha inviato una richiesta ufficiale alle autorità federali e sta ragionando sui possibili impatti di una sicurezza rafforzata sulla campagna elettorale. (Was)