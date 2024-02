Medio Oriente: Pentagono, attacchi di venerdì in Iraq e in Siria sono stati efficaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi sferrati venerdì scorso dagli Stati Uniti contro diversi obiettivi legati alle milizie filo-iraniane in Iraq e in Siria sono stati “efficaci”. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. “Stiamo continuando a valutare la situazione, ma possiamo dire che gli attacchi hanno raggiunto l’obiettivo, distruggendo o danneggiando gravemente 80 obiettivi in sette località”, ha detto, aggiungendo che è ancora in corso la raccolta delle informazioni in merito al numero di morti. Gli attacchi statunitensi sono stati autorizzati dal presidente Joe Biden, in risposta all’uccisione di tre militari durante un attacco di droni contro la base Usa Tower 22, in Giordania. Venerdì scorso, 2 febbraio, le forze di Washington hanno lanciato attacchi contro sette località in Iraq e in Siria, colpendo più di 85 obiettivi: tra questi ci sono centri di comando e di intelligence, missili, droni e munizioni. (Was)