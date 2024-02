Usa: Biden confonde Macron con il presidente Mitterrand, morto nel 1996

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è parso confondere la Francia con la Germania, e il presidente francese Emmanuel Macron con l'ex capo dello Stato francese Francois Mitterrand, morto nel 1996. La nuova gaffe dell'inquilino della Casa Bianca, segnalata dalla stampa Usa, si è verificata domenica nel corso di un evento elettorale cui Biden ha preso parte a Las Vegas. Durante l'evento, Biden è tornato a puntare l'indice contro il predecessore Donald Trump per il drammatico assalto al Congresso di inizio 2021, e ha raccontato del primo vertice dei leader del G7 cui prese parte dopo la sua elezione a presidente, sostenendo di aver esordito dichiarando ai suoi omologhi: "L'America è tornata". "E Mitterrand, della Germania - volevo dire, della Francia - mi ha guardato e ha detto: 'Dimmi, cosa... Perché... Per quanto tempo siete tornati?'. Io l'ho guardato e il cancelliere tedesco mi ha detto: 'Cosa direbbe, presidente, se domani prendesse in mano il 'London Times' e leggesse: 'Un migliaio di persone fa irruzione nella Camera dei comuni, sfonda porte, due poliziotti uccisi per fermare l'elezione del primo ministro. Cosa direbbe?'", ha raccontato Biden ai suoi sostenitori. Biden, oggi 81enne, è oggetto di costante scrutinio da parte dei media e della politica Usa per la sua età avanzata. Se fosse rieletto presidente a novembre, concluderebbe il suo secondo mandato all'età di 87 anni. Negli ultimi mesi, però, i Democratici hanno sollevato dubbi anche in merito alla lucidità del 77enne Trump, che durante un recente comizio ha nominato l'avversaria repubblicana Nikki Haley, riferendosi però alla ex presidente democratica della Camera Nancy Pelosi. (Was)