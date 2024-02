Giappone: spesa famiglie in calo del 2,5 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I salari reali sono calati in Giappone per il 21mo mese consecutivo a dicembre, e la spesa delle famiglie ha registrato la decima contrazione mensile consecutiva, in calo del 2,5 per cento, più di quanto previsto in media dagli economisti. Lo certificano i dati diffusi dal governo giapponese. I salari reali hanno registrato una contrazione dell'1,9 per cento a dicembre, un calo inferiore a quello del 2,5 per cento registrato il mese precedente. L'andamento dei salari e dell'inflazione è osservato attentamente dalla Banca del Giappone, in vista di una progressiva archiviazione della politica monetaria ultra-espansiva in vigore nel Paese sin dalla crisi finanziaria globale del 2008. A dicembre l'inflazione al consumo è rallentata al 3 per cento, il valore più basso da giugno 2022. (segue) (Git)