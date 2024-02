Usa: Biden pronto al veto contro una proposta della Camera per sbloccare gli aiuti a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato ieri di essere pronto a opporre il veto a un disegno di legge sostenuto dalla maggioranza repubblicana alla Camera, che autorizzerebbe lo stanziamento degli aiuti militari a Israele, svincolandoli dal pacchetto, bloccato da mesi al Congresso, che prevede anche 60 miliardi di dollari di nuovi aiuti all'Ucraina e alcuni fondi per la sicurezza del confine statunitense con il Messico. "L'amministrazione incoraggia con forza entrambe le camere del Congresso a respingere questo stratagemma politico, e inviare invece rapidamente alla scrivania del presidente l'Emergency National Security Supplemental Appropriations Act", afferma una nota della Casa Bianca, che fa riferimento alla proposta bipartisan presentata domenica dal Senato per rifinanziare il sostegno militare all'Ucraina e a Israele in cambio di alcune misure per la sicurezza dei confini. L'accordo raggiunto dal Senato è stato già bollato come irricevibile dai Repubblicani alla Camera, secondo cui le misure previste dalla proposta non servirebbero ad affrontare la crisi al confine con il Messico. (Was)