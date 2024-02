Kosovo-Serbia: dipartimento Usa, rinviare decisione su cancellazione transazioni in dinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si oppongono alla decisione del governo di Pristina di abolire l'uso delle transazioni in dinaro serbo tra il territorio del Kosovo e la Serbia centrale e chiedono che il provvedimento venga immediatamente rinviato "fino a quando non saranno stabilite procedure soddisfacenti in conformità con gli standard europei e fino a quando la popolazione non sarà sufficientemente informata su come si svolgerà il periodo di transizione". Lo afferma un comunicato del dipartimento di Stato Usa, rilanciato dal quotidiano serbo "Telegraf", secondo cui la decisione delle istituzioni di Pristina è stata annunciata "senza un'adeguata preparazione né consultazione". La nota sottolinea inoltre che il governo degli Usa non ha ricevuto una spiegazione adeguata da Pristina sul problema che tale disposizione dovrebbe risolvere e sul perché è stata approvata con tanta urgenza. "Molti cittadini del Kosovo ora non sanno come pagheranno le bollette o riceveranno le pensioni", si legge. "Le conseguenze di questa e di simili azioni unilaterali limitano le possibilità degli Stati Uniti a essere difensori del Kosovo sulla scena internazionale", riporta il comunicato del dipartimento di Stato citato dalla stampa serba. (Seb)