Serbia: Vucic, euro non può essere valuta legale in Kosovo (2)

- Il presidente serbo ha inoltre aggiunto che "il governo di Belgrado paga le prestazioni a più di 31.800 dipendenti (che lavorano nelle istituzioni serbe); a più di 29 mila pensionati e conta quasi 32 mila assegni assistenziali nel territorio" e oggi "sono iniziati i pagamenti attraverso la Postanska Stedionica (unica banca serba rimasta operante in Kosovo) e intorno mezzogiorno è già stato versato poco più di un terzo del denaro". Lunedì "continueremo a consegnare i soldi con un trasportatore autorizzato tramite una società britannica, con veicoli blindati e sacchi", ha aggiunto Vucic. Nel frattempo, è entrato in vigore ieri il decreto della Banca centrale di Pristina che abolisce l'uso delle transazioni in dinaro serbo tra il territorio del Kosovo e la Serbia. Il governo di Pristina ha chiesto alla Banca centrale di concedere un periodo di transizione nella norma ai cittadini che utilizzano i dinari affinché si possano adattare alle nuove norme. Per il periodo iniziale non ci sarà alcuna sanzione per i cittadini, le aziende, le banche che faranno affari con la moneta in corso in Serbia. (Seb)