Kosovo: ambasciatore Usa, profondamente preoccupati per operato autorità di Pristina

- Il governo degli Stati Uniti è “profondamente preoccupato” per le recenti azioni delle autorità di Pristina, che hanno conseguenze negative dirette per la comunità serba e per i membri delle altre minoranze in Kosovo. Lo ha dichiarato l'ambasciatore statunitense a Pristina Jeffrey Hovenier attraverso una nota pubblicata su X. Hovenier ha condannato il sequestro da parte della polizia kosovara di un veicolo delle Poste serbe, contenente il denaro destinato alle prestazioni sociali fornite dalla Serbia alla popolazione serba in Kosovo. "Ci aspettiamo che le autorità del Kosovo garantiscano che le persone a cui sono destinati questi fondi ricevano il denaro senza indugio", ha affermato Hovenier. Le istituzioni di Pristina, ha aggiunto l’ambasciatore, hanno la responsabilità di promuovere i valori che riguardano la piena applicazione dei principi democratici multietnici nell’interesse di tutti i cittadini. Secondo Hovenier, inoltre, le questioni relative “alle strutture in Kosovo sostenute dalla Serbia” dovrebbero essere discusse nell'ambito del dialogo mediato dall'Unione europea. "Ribadiamo inoltre la richiesta che Pristina rinvii l'attuazione della decisione della Banca centrale sui pagamenti in contanti (in dinari) fino a quando non saranno stabilite procedure conformi agli standard europei e fino a quando la popolazione non sarà sufficientemente informata su come avverrà il trasferimento dei propri fondi", ha detto Hovenier. L'ambasciatore ha infine osservato che le azioni delle istituzioni di Pristina aumentano inutilmente le tensioni internazionali e di conseguenza limitano le possibilità degli Stati Uniti di essere un efficace difensore di Pristina sulla scena internazionale. Hovenier ha precisato di riferirsi anche alle operazioni intraprese dalla polizia del Kosovo nelle ultime settimane negli uffici delle istituzioni amministrative serbe a Dragas, Peja, Istok e Klina.(Alt)