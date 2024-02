Nord Macedonia: "Landgeist", 55 per cento cittadini non può permettersi vacanza di una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più della metà dei cittadini della Macedonia del Nord (55 per cento) non può permettersi una settimana di vacanza all'anno lontano dal luogo di residenza. Lo riporta l'analisi del portale statistico "Landgeist", basata sui dati Eurostat. Nella regione dei Balcani stanno peggio i cittadini del Kosovo e del Montenegro in quanto quasi il 70 per cento di loro non ha la possibilità economica di viaggiare in qualche posto per una vacanza durante l'anno. In Serbia la percentuale è del 43,6 per cento, in Croazia del 41,7 per cento e in Slovenia del 16,7 per cento. (Seb)