Medio Oriente: Usa, obiettivi in Iraq e Siria usati da chi ha attaccato le nostre truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strutture colpite nei giorni scorsi dagli Stati Uniti in Iraq e in Siria sono state utilizzate da “gruppi e individui direttamente coinvolti” negli attacchi contro le truppe Usa nella regione. Lo ha detto il vice portavoce del dipartimento di Stato Usa, Vedant Patel, durante un briefing con la stampa. “Ci sono prove inconfutabile: le strutture colpite sono state utilizzate da gruppi e individui direttamente coinvolti negli attacchi”, ha detto, dopo che le autorità di Washington hanno dato il via venerdì scorso alla rappresaglia contro le milizie filo-iraniane in Medio Oriente, a seguito della morte di tre militari in Giordania. (Was)