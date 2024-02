© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto di essere “preoccupato” per re Carlo del Regno Unito, dopo che al monarca è stato diagnosticato un cancro. Parlando con i giornalisti durante una visita a Las Vegas, in Nevada, il presidente Usa ha detto di avere “appena sentito della sua diagnosi: sono preoccupato per lui e mi auguro di potergli parlare presto”. (Was)