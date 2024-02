© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho fatto presidente del Consiglio per tre anni con grande soddisfazione", ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a "Il cavallo e la torre" su Rai3. "Noi abbiamo fatto tante riforme, Beppe Grillo in questi dieci anni ha agitato la bandiera dell'odio", ha "educato una generazione politica all'odio", mentre "penso che Movimento cinque stelle di Conte non si capisce dove sta", ha concluso. (Rin)