Migranti: Biden, ho cercato subito di risolvere la crisi ma repubblicani non mi aiutano

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha invitato il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Johnson, a “fare attenzione a quello che sta accadendo al Senato, dove abbiamo un accordo bipartisan” per mettere in sicurezza il confine con il Messico. Parlando con i giornalisti a Las Vegas, in Nevada, Biden ha commentato l’opposizione dei repubblicani (soprattutto alla Camera ma anche tra i conservatori al Senato) all’accordo bipartisan raggiunto alla camera alta del Congresso per mettere in sicurezza il confine meridionale, funzionale all’approvazione di nuovi fondi per gli aiuti all’Ucraina. “Ho cercato di risolvere la situazione al confine non appena il mio governo si è insediato, perché non abbiamo abbastanza personale: non capisco perché non vogliano aiutarmi”, ha detto. (Was)