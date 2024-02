Brasile: turismo internazionale record nel 2023, entrate pari a 6,9 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Brasile le entrate per il turismo internazionale hanno raggiunto i 6,9 miliardi di dollari nel 2023, un aumento del 39,5 per cento su anno e un record storico. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Nazioni Unite per il turismo, attraverso un rapporto pubblicato oggi. La somma è dell'1,5 per cento più alta rispetto a quella raccolta dal turismo internazionale nel 2014, anno in cui si disputarono i Mondiali in Brasile. Il Paese ha assunto il primato dell'America del Sud in termini di fatturato nel settore ed "è al secondo posto nella ripresa post-pandemia delle Americhe, con un incremento del 15 per cento rispetto al periodo pre-pandemia, dietro solo al Messico, e ora occupa la 14esima posizione nel mondo", secondo quanto riportato da "Agencia Brasil". "Il nostro Paese è stato addirittura chiamato a mediare nei conflitti bellici in tutto il mondo. Ad esempio, l'agenda del presidente Lula è contesa sia dal presidente della Russia che da quello dell'Ucraina. C'è una massiccia campagna per promuovere le nostre principali attrazioni sul mercato internazionale, nelle principali fiere. E oggi possiamo festeggiare la cifra record di 34,5 miliardi di reais spesi dai turisti stranieri nel 2023", ha dichiarato il ministro del Turismo, Celso Sabino.(Brb)