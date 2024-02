Ue: premier francese Attal, estrema destra vuole decostruire l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti di estrema destra che stanno avanzando in Europa "hanno un punto in comune" che consiste nel "decostruire" l'Unione europea ma "noi vogliamo continuare a costruire l'Europa e a rafforzarla". Lo ha detto il primo ministro francese Gabriel Attal durante una conferenza stampa tenuta a Berlino insieme al cancelliere Olaf Scholz. Secondo il capo del governo a questi partiti si risponde agendo sulle "vulnerabilità" dell'Unione europea. "Ho constatato che alle ultime elezioni presidenziali francesi per due volte i francesi hanno rifiutato di far passare l'estrema destra", ha detto Attal definendo i risultati delle elezioni una "manifestazione abbastanza potente di disaccordo con la linea politica portata da questi partiti". (Frp)