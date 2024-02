Medio Oriente: Pentagono, attacchi contro le milizie filo-iraniane continueranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi statunitensi contro le milizie filo-iraniane in Medio Oriente continueranno. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa, dopo che venerdì scorso le autorità di Washington hanno dato il via alla rappresaglia contro i gruppi legati a Teheran nella regione, a seguito dell’uccisione di tre militari Usa in Giordania. “Ci saranno nuovi attacchi per colpire i responsabili degli attacchi contro il personale militare degli Stati Uniti e della coalizione internazionale per la lotta allo Stato islamico: continueremo a prendere tutte le misure necessarie per proteggere le nostre truppe”, ha detto. (Was)