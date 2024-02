© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - In occasione della Giornata Internazionale contro le Mutilazioni Genitali Femminili si terrà l'evento: "Generare il cambiamento: l'impegno della Rete romana di prevenzione e contrasto delle Mutilazioni Genitali Femminili". Interverranno: Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità; Barbara Funari, assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro.Roma, Campidoglio, Sala Protomoteca (ore 9:30-17)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene alla cerimonia di premiazione della seconda edizione del progetto "No Binge – Comunicare il consumo responsabile".Roma, Centro Congressi Università "Sapienza" - via Salaria, 113 (ore 10:30) (segue) (Rer)