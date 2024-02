© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- VARIE- Polizia di Stato e Unieuro presentano l'evento "Cuoriconnessi". L'evento si terrà in occasione del Safer Internet Day, la giornata internazionale per la sicurezza in rete.Roma, Lumina studios, via Macherio 228/230 (ore 10:30)- Convegno "I Fori romani, la memoria, la storia, il futuro" promosso dalla Fondazione Italia Protagonista e dal Circolo degli Esteri. Partecipano, tra gli altri, Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e il presidente del gruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri.Roma, circolo degli Esteri, Lungotevere dell'Acqua Acetosa, 42 (ore 18) (Rer)