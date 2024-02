Europee: Calenda, non esisterà una lista unica che contenga Azione e Iv (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- "Più Europa può scegliere quello che vuole fare. È libera di fare quello che vuole, io le garantisco il massimo rispetto. Tanto per essere chiaro, non definirò mai la scelta di andare con Italia viva come truffaldina, ma come una cosa del tutto legittima. Penso che Più Europa abbia commissionato dei sondaggi che spiegano che il 93,5 per cento dei loro iscritti non vuole andare con Italia viva, però se quella sarà la scelta è totalmente rispettabile. Quello che vorrei chiarire, e lo dico al mio amico Federico Pizzarotti, a Emma Bonino, a Benedetto della Vedova, a Riccardo Magi, è che noi non andremo in una lista Stati Uniti d'Europa che contenga anche Italia viva, perché non sarebbe credibile per nessuno, non sarebbe credibile per me, perché siccome la prima battaglia che ho fatto nel Parlamento europeo era contro le interferenze esterne, chiedendo una commissione contro le interferenze esterne, non succederà che io rifaccia l'errore di fare una lista con chi ha un milione, anzi tre milioni e due, di interferenze esterne", dice ancora Calenda. "E credete, per me è stata la delusione più grande che io abbia avuto, perché il Terzo polo lo ho voluto con tutte le mie forze. Ma per quanto riguarda un liberale, deve avere un'attenzione tripla ai conflitti di interesse, anzi quadrupla al fatto che non gli cada per errore una tessera con su scritto Ignazio La Russa il primo giorno che sedete in Senato insieme. Perché - spiega - se queste linee rosse non ci sono, allora vale il contrario, allora non sei un liberale, non sei un liberale democratico, non sei neanche un europeista. Sei uno che semplicemente usa queste parole e fa il contrario nei comportamenti. E questa è la cosa di cui muore la credibilità della politica italiana. Però Più Europa faccia la sua scelta, noi siamo tranquillissimi, ma non esisterà una lista unica Stati Uniti d' Europa che contenga Azione e Italia viva: Più Europa la potrà fare con Italia viva facendo questa scelta", conclude Calenda. (Com)