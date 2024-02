Usa: senatore repubblicano Graham, senza emendamenti accordo sul confine non passerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano Lindsey Graham ha affermato che l’accordo per mettere in sicurezza il confine con il Messico presentato ieri dai negoziatori alla camera alta del Congresso non supererà il voto in aula, a meno che non vengano approvati i dovuti emendamenti. In una nota, il senatore della Carolina del Sud ha affermato che la proposta concordata dal collega di partito James Lankford deve essere migliorato. “Ora che il testo è stato pubblicato, deve essere migliorato con i dovuti emendamenti: senza un procedimento adeguato, l’accordo non passerà”, ha detto. (Was)