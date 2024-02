Usa: Congresso, parlamentari ispanici protestano contro accordo al Senato sulle frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del caucus ispanico del Congresso degli Stati Uniti, la democratica Nanette Barragan, ha criticato aspramente l’accordo bipartisan raggiunto al Senato per mettere in sicurezza il confine con il Messico, affermando che le misure concordate rischiano di aggravare la crisi dei migranti, invece di risolverla. In una nota, la deputata della California ha riconosciuto che il pacchetto, che include anche nuovi fondi per l’assistenza militare ad Ucraina e Israele, ha al suo interno anche dei provvedimenti positivi. “Tuttavia, la maggior parte non è in linea con quelli che sono i nostri valori: rimuove la salvaguardia del processo adottato dal sistema per le richieste di asilo; rischia di aggravare la crisi al confine meridionale; e soprattutto, non include garanzie e procedure legali per i sognatori che considerano il nostro Paese la propria casa”, ha affermato, accusando anche i negoziatori che hanno concordato la proposta al Senato di non avere incluso alcun membro del caucus nelle trattative. (Was)