Patto stabilità: Gentiloni, non è mio ideale, ma meglio del precedente

- Il nuovo Patto di stabilità non è "l'ideale", ma è meglio di quello precedente. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso del suo intervento nell'audizione alla commissione per i bilanci (Budg) e la commissione per i problemi economici e monetari (Econ) dell'Eurocamera di Strasburgo. "Il livello di investimenti pubblici che abbiamo, guardando ai bilanci nazionali, al momento è ancora positivo. Dopo la grande crisi finanziaria abbiamo avuto un declino degli investimenti pubblici anno dopo anno. Dopo la pandemia, grazie anche allo Strumento per la ripresa e la resilienza (Rrf), abbiamo avuto un incremento anno dopo anno. Questo incremento è sufficiente per rispondere alle nostre esigenze? A mio avviso, decisamente no", ha detto. "Ma non sono d'accordo sul fatto che le nuove regole finanziarie siano il problema" per finanziare i tanti investimenti necessari, ha detto citando, fra gli investimenti necessari, la transizione energetica e la difesa. "Le nuove regole non sono le mie regole ideali, ma sono migliori del quadro che abbiamo in vigore. Il problema è come affrontare le grandi sfide" che abbiamo avanti, ha poi concluso. (Beb)