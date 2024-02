© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non me ne sono mai andato dall'idea di centrosinistra che avevamo noi, sono loro che sono andati via", ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a "Il cavallo e la torre" su Rai3. "E' il centrosinistra di allora che non c'è più, questa sinistra è diventata contiana" alle Europee "i riformisti voteranno per noi", ha aggiunto. (Rin)