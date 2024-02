Giubileo: a palazzo Chigi riunione cabina di coordinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi a palazzo Chigi la dodicesima riunione della cabina di coordinamento Giubileo 2025, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. All'incontro - informa una nota - erano presenti tra gli altri: il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca; il pro-prefetto del dicastero per l'Evangelizzazione della Santa Sede, monsignor Rino Fisichella; il prefetto di Roma, Lamberto Giannini; il presidente della commissione Cultura della Camera dei deputati, Federico Mollicone. In apertura di riunione, il sottosegretario Mantovano ha invitato il sindaco di Roma e commissario straordinario per il Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, a fornire i dati aggiornati sullo stato di avanzamento dei lavori, sottolineando l'importanza di rispettare i tempi, in ottemperanza anche ai target previsti dal Pnrr. Tra i punti all'ordine del giorno, il nuovo Protocollo d'intesa sulla legalità e sicurezza, firmato a fine novembre con i sindacati e le associazioni datoriali. A questo proposito, il sottosegretario Mantovano ha tenuto a ribadire che il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri è una priorità. Alla luce poi del calendario definitivo degli eventi, con l'indicazione di quelli ai quali è prevista la presenza del Santo Padre, sono state selezionate due aree: il parco di Centocelle e l'area di Tor Vergata, con capienze crescenti da circa 80 mila a oltre un milione di persone. Per quanto riguarda Tor Vergata, si segnala la disponibilità alla piena collaborazione del Rettore al fine di poter utilizzare alcune aree nella disponibilità dell'Università. (Com)