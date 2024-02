Brasile: giudice Corte suprema chiede apertura indagine su ong Transparency International

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice della Corte suprema del Brasile, Jose Antonio Dias Toffoli, ha richiesto l'apertura di un'indagine sull'organizzazione non governativa Transparency International (Ti). Nella richiesta, presentata oggi, Toffoli dichiara che "tale azione è necessaria soprattutto per indagare sulla possibile appropriazione indebita di risorse pubbliche da parte di Transparency International e dei rispettivi soggetti responsabili, siano essi pubblici o privati". Secondo quanto riportato nella decisione del giudice, Transparency International è stata designata come responsabile della gestione dell'impiego di risorse per 2,3 miliardi di reais (circa 428 milioni di euro) in investimenti sociali previsti dall'accordo di collaborazione del gruppo J&F nell'ambito dell'operazione "Lava Jato" senza sottoporsi agli organi statali di ispezione e controllo. Il gruppo J&F, di proprietà dei fratelli Wesley e Joesley Batista, controlla diverse aziende, tra le quali la Jbs (la più grande azienda di lavorazione di carne al mondo) e l'Ambar energia (azienda autorizzata recentemente dal governo per importare energia dal Venezuela) e ha fatto un accordo di collaborazione con la giustizia nel 2017, dopo scandali di corruzione in cambio di favori politici. (segue) (Brs)