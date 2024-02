Brasile: giudice Corte suprema chiede apertura indagine su ong Transparency International (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toffoli aveva sospeso a dicembre una multa di 10,3 miliardi di reais (circa due miliardi di euro) dall'accordo di collaborazione con la J&F. L'Ong ha dichiarato in nota che non ha "mai ricevuto né riceverà, direttamente o indirettamente, alcun ricorso dall'accordo di collaborazione del gruppo J&F o da qualsiasi accordo di collaborazione in Brasile. L'organizzazione inoltre non avrebbe – e non ha mai rivendicato – alcun ruolo nella gestione di tali risorse". L'organizzazione aveva pubblicato a fine gennaio un rapporto sulla percezione della corruzione in cui il Brasile appare alla posizione di numero 104, la seconda collocazione peggiore della storia del Paese. Tra le osservazioni elencate da Ti sui progressi e ostacoli per la lotta alla corruzione in Brasile, viene citata l'insicurezza giuridica: a questo proposito si porta come esempio una decisione monocratica di Toffoli, il quale aveva annullato le prove ottenute attraverso l'accordo di collaborazione di Odebrecht, "incidendo direttamente sulla validità di una serie di processi" che si erano basati su queste. (Brs)