Industria: il ministro Urso in Sardegna, impianti Sulcis avranno un futuro per transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Impegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ad “aprire un tavolo regionale che possa mettere insieme le problematiche per fornire una soluzione di sistema e certamente per riaffermare una politica mineraria e industriale fondamentale non solo alla Sardegna ma l'Europa”. Lo ha detto il mistro Adolfo Urso a Cagliari per partecipare al convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano “Transizione Industria 5.0”. Urso questa mattina ha incontrato il sindaco di Portoscuso, gli operai di Eurallumina, Portovesme e Sider Alloys. Urso ha assicurato “la volontà del governo di realizzare una politica industriale che possa permettere anche a questo straordinario insediamento, simbolo dell'industria mineraria italiana, un futuro nell'epoca della transizione ecologica che noi vogliamo perseguire”. (Rsc)