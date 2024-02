© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispetto il fatto che lei abbia vinto le primarie, per questo provo un moto di simpatia" per Elly Schlein "pur non condividendo le sue idee", ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a "Il cavallo e la torre" su Rai3. Alle Europee "fossi in lei mi candirei in tutti i collegi", ha aggiunto. (Rin)