Centrodestra: Renzi, da Meloni diverso stile di governo rispetto a Berlusconi

21 luglio 2021

- "Ho perso il referendum" ma al tempo "avevo in testa uno schema di gioco: noi contro Berlusconi, un centrosinistra civile contro un centrodestra civile", ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a "Il cavallo e la torre" su Rai3. "Meloni non è certo il centrodestra di Berlusconi, non solo perché aumenta la tasse, ma per lo stile di governo", ha aggiunto. (Rin)