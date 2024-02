Caso Salis: padre Ilaria, Stato distingue fra diritti di privati cittadini e Marò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se a Ilaria Salis non è possibile concedere i domiciliari come vennero accordati ai Marò significa che lo Stato fa differenza fra funzionari e normali cittadini. Lo ha detto Roberto Salis, padre della connazionale detenuta da un anno in Ungheria con l'accusa di aver aggredito due manifestanti di estrema destra riuniti in un raduno neonazista. "Sono molto deluso", ha detto in diretta su Rete4 a "Prima di domani", osservando che la richiesta di domiciliari è stata presentata quattro volte ed altrettante respinta, diversamente da quanto accaduto nel caso dei Marò, ai quali i domiciliari furono concessi prima della sentenza della Corte suprema indiana. (Res)