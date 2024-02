Europee: Calenda, non esisterà una lista unica che contenga Azione e Iv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Estremamente favorevoli a fare una lista con più Europa", ribadisce da Parma Carlo Calenda alla presentazione del suo libro "il Patto", integrando personalità di livello come Carlo Cottarelli (che potrebbe fare da front runner di questa coalizione) e aprendo le liste anche ad altri soggetti (Volt, Nos, altri movimenti che si sono affacciati). Ma, "quello che non succederà, lo ripeto così è più chiaro: quello che non succederà è che Azione si presenti con Italia viva", rimarca Calenda. "Non succede, perché non sarebbe credibile per gli elettori, perché non sarebbe credibile per me e perché non faccio politica con chi ha come unico obiettivo quello di fregarti, non faccio politica con chi ha contemporaneamente una quantità di conflitti di interesse per cui non potrebbe sedere né avere un dossier nel Parlamento europeo", afferma il leader di Azione. "Non lo faccio, l'ho fatto, è stato un errore mio, ho ammesso l'errore, ho provato con tutto me stesso, non rivado dagli elettori in nessuna forma di alleanza con Italia viva e Matteo Renzi", insiste. (segue) (Com)