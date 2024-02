Foibe: La Russa, a spettacolo Cristiccchi per omaggiare chi morì per mano comunista e Titina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La mia presenza è motivata non solo dal desiderio di vedere Simone Cristicchi e di salutare chi conduce questo teatro e la cultura milanese in maniera mirabile, ma anche di omaggiare il ricordo di chi morì per mano comunista, Titina, nelle foibe”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa al suo arrivo al Teatro Franco Parenti di Milano allo spettacolo “Esodo”, ideato, scritto e interpretato dal cantautore Simone Cristicchi e dedicato al dramma delle Foibe e all’esodo istriano, fiumano e dalmata. (Rem)