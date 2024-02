Imprese: francese Atos rinuncia ad aumento di capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Atos, attivo nel settore dell'informatica, ha rinunciato ad un aumento di capitale da 720 milioni di euro. Lo ha annunciato l'azienda, spiegando che le condizioni non erano "riunite". A questo si aggiunge il fatto che "l'impegno di garanzia accordato da Bnp Paribas e J. P. Morgan non è più in vigore", ha spiegato Atos. L'emittente televisiva "BfmTv" osserva come nell'ultimo mese il titolo del gruppo in Borsa ha perso più del 50 per cento e più del 95 per cento negli ultimi tre anni. Atos ha fatto sapere che incaricherà un "mandatario ad hoc" per gestire le discussioni di un rifinanziamento. (Frp)