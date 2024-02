Auto: Elkann (Stellantis), nessun progetto di fusione con Renault

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Stellantis, John Elkann, ha smentito possibili progetti di fusione con Renault. È quanto si legge in un comunicato citato dai media francesi, dove si smentiscono le speculazioni circolate sui media italiani negli ultimi giorni. "Non c'è nessun progetto in studio riguardante delle operazioni di fusione di Stellantis con altri costruttori", ha spiegato Elkann nella nota. Stellantis si concentra sull'esecuzione del suo piano strategico" e "sulla messa in atto a tempo debito dei progetti annunciati per rafforzare le sue attività su tutti i mercati dove è presente, compresa l'Italia", aggiunge il presidente del gruppo franco-italiano. (Frp)