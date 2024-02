© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è espresso in merito alla possibilità di avere un dibattito con il suo predecessore, Donald Trump, in vista delle elezioni di novembre. Parlando con i giornalisti a Las Vegas, in Nevada, Biden ha detto che “se fossi in lui, vorrei anche io un dibattito: non ha nulla di meglio da fare”. (Was)