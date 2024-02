Medio Oriente: Blinken incontra bin Salman a Riad, focus su Gaza e Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Riad il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, a cui ha ribadito la necessità di lavorare per porre fine alla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza e prevenire una escalation regionale del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Le parti, riferisce una nota, si sono impegnate a rafforzare il coordinamento regionale per trovare una soluzione definitiva al conflitto israelo-palestinese, che includa garanzie di sicurezza per entrambe le parti. Entrambi hanno riconosciuto l’importanza di promuovere una maggiore integrazione in Medio Oriente, ribadendo la partnership strategica tra Washington e Riad. Particolare attenzione, infine, è stata dedicata alle tensioni regionali, acuite dagli attacchi delle milizie yemenite filo-iraniane Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso. (Was)