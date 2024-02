Pnrr: Gentiloni, completare riforme tempestivamente, pagamenti fino a 31 dicembre 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fondamentale attuare tempestivamente i programmi di sostegno e crescita previsti dai piani dello Strumento per la ripresa e la resilienza (Rrf), che prevede che i pagamenti siano effettuati entro il 31 dicembre 2026. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in audizione alla commissione per i bilanci (Budg) e alla commissione per i problemi economici e monetari (Econ) dell'Eurocamera di Strasburgo. "L'attuale quadro giuridico concordato dai colegislatori è molto chiaro sulle scadenze dello Strumento per la Ripresa e la resilienza (Rrf). I pagamenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2026 e potranno essere effettuati dopo solo in circostanze eccezionali, ossia quando sono legati all'assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione dello strumento o quando, eccezionalmente, sono necessari affinché l'Ue possa onorare i propri obblighi nei confronti di terzi, anche a seguito di una sentenza definitiva contro l'Ue. Ma anche in questi casi, l'impegno sottostante deve essere entrato in vigore entro il 31 dicembre 2023", ha spiegato Gentiloni. (segue) (Seb)