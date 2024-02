Pnrr: Gentiloni, completare riforme tempestivamente, pagamenti fino a 31 dicembre 2026 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Infine, la decisione sulle risorse proprie 2020, che definisce il quadro per il Next Generation Eu, stabilisce che non si procederà a nuovi prestiti dell'Ue dopo il 2026, e che questa decisione specifica necessita dell'unanimità per essere modificata. Ciò significa che tutti i fondi impiegati nel contesto dei programmi di riforma, anche per gli esborsi che possono essere effettuati dopo il 31 dicembre 2026, dovranno essere raccolti sui mercati dei capitali al più tardi entro tale data", ha aggiunto. "Date le rigide scadenze esistenti, è fondamentale che tutti i nostri sforzi si concentrino sull'attuazione tempestiva dei programmi di sostegno alla crescita", ha concluso Gentiloni. (Seb)