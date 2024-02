Trasporti: Brunetta (Cnel), assenza manutenzione vero dramma del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha una storia nobilissima in materia di infrastrutture, una storia di grande progettualità. “Pensiamo all'autostrada del Sole, realizzata in soli otto anni, che ha contribuito a collegare strategicamente i vari territori del nostro Paese. Siamo però molto carenti dal punto di vista della manutenzione”. Lo ha affermato il presidente del Cnel, Renato Brunetta, nel corso della presentazione del libro "Diario di un viaggio nei trasporti e non solo", presentato a Villa Lubin oggi pomeriggio dall'autore Ennio Cascetta. “Il Ponte Morandi è stata un'opera eccezionale in termini di progettualità ma un fallimento totale dal punto di vista della manutenzione. Il punto è che la manutenzione non crea consenso, non crea reddito. Per questo è trascurata. È fondamentale avere una burocrazia efficiente, capace di vigilare sulla corretta applicazione delle regole. Ma è altrettanto importante il ruolo della società civile e dei corpi intermedi, per sollecitare i controlli. Il Cnel, che è la casa dei corpi intermedi, ha l'ambizione di rivitalizzare le coscienze della società civile", ha aggiunto. (Rin)