Confindustria: Spada (Assolombarda), su nuovo presidente idee chiare

- Per la corsa alla presidenza di Confindustria c'è già un nome su cui si stanno coalizzando le imprese del Nord. Lo ha confermato con un laconico "Beh sì" il presidente di Assolombarda Alessandro Spada parlando con i giornalisti a margine dell’evento “le prospettive dell’economia internazionale: mercati, imprese e rischi politici in un anno elettorale” organizzato da Aspen Institute, Assolombarda, Pirelli, alla sede di Assolombarda di Milano alla domanda se, appunto, le imprese del Nord avessero già individuato un nome per la presidenza di viale dell'Astronomia. “Ormai ci siamo - ha sottolineato Spada rispondendo a chi gli ha chiesto quali devono essere le caratteristiche del nuovo presidente - bisogna avere le idee chiare molto a breve. La maggior parte delle richieste che ho raccolto è di un presidente solido, quindi che abbia una consolidata esperienza aziendale per mettere in pista una serie di ristrutturazione necessarie sul tema di Confindustria e poi che abbia la capacità di poter dialogare in Europa, quindi che abbia ben presente che l’Europa è la nostra visione prima, che abbia una capacità di comprendere come le transizioni vadano fatte nei modi corretti e non come sono state fatte in questi anni. E naturalmente che abbia la conoscenza del sistema Confindustria, perché questo è fondamentale per avere un presidente subito efficace. Queste sono le richieste che ho ricevuto parlando con i nostri associati". In merito all'ipotesi della candidatura. Alla domanda se potrebbe essere quello di Edoardo Garrone, spada ha replicato che "le riunioni le abbiamo fatte. Quello che io posso dire è che Assolombarda è assolutamente compatta sulla descrizione che vi ho fatto, poi il resto..". (Rem)